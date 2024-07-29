Afyonkarahisar'da otomobilde 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje bulundu.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 34 sikke ile ok ucu, yüzük ve mühür ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü M.K'ye adli işlem uygulandı.
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