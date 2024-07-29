Afyonkarahisar'da otomobilde 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi

Ekipler, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 34 sikke ile ok ucu, yüzük ve mühür ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje bulundu.

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