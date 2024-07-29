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        Afyonkarahisar'da otomobilde 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:36
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        Afyonkarahisar'da otomobilde 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 34 sikke ile ok ucu, yüzük ve mühür ele geçirdi.

        Otomobil sürücüsü M.K'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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