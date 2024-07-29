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        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:24
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        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı.

        Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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