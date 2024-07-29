Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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