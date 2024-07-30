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        Afyonkarahisar'da cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:45
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        Afyonkarahisar'da cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 14 farklı dosyadan 10 yıl 22 gün hapis cezası bulunan R.B'nin Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucu çalışma başlattı.

        Polis operasyonuyla kent merkezinde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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