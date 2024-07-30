Afyonkarahisar'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramada, uyuşturucu emdirilmiş 5 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki M.A, U.D. ve F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.