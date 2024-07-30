Afyonkarahisar'da kenevir eken 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ikametlerinde ve arazilerinde yasa dışı kenevir eken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ilçe merkezinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada H.T. ile C.T'nin adresleri ve arazilerine yaptığı operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar ve 128 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.