Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B.Y. (23) idaresindeki 35 AEU 301 plakalı hafif ticari araç, Güney beldesi yakınlarında R.Ç'nin (75) kullandığı 03 LU 427 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktör de bulunan D.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.