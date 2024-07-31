Afyonkarahisar'da adresinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da adresinde ruhsatsız silah ve silah parçaları ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da adresinde ruhsatsız silah ve silah parçaları ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D'nin adresinde izinsiz ruhsatsız silah tamiri yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda, 22 ruhsatsız tabanca ve tüfek, silah parçaları, 2 dedektör ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.