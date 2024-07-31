AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Ziraat Odası Başkanlığı'nda toplantıya katıldı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ziraat Odası Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Özkaya, toplantı öncesi İscehisar ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak kamu yatırımlarını inceledi.

Daha sonra Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanlığına geçen Özkaya, başkan Ahmet Çankaya ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

İl genelindeki çiftçi ve üreticilerinde beklenti, öneri ve taleplerini dinleyerek çözümü noktasında yapılabilecek çalışmaları değerlendiren Özkaya, "Çiftçilerimiz için yapılabilecek çalışmaları oda başkanlarımız ile istişare ettik. Elimizden ne geliyor ise yapmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanındayız." dedi.

Özkaya, il genelinde üretim yapılan hububat, patates, kornişon salatalık ve haşhaşla ilgili bazı önerileri Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle paylaşacağını ifade etti.

Ahmet Çankaya da Özkaya'ya çiftçilere verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.