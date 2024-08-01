Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.C.D. (55) idaresindeki 06 ACM 234 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında, D.M'nin (36) kullandığı 03 AEN 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile 03 AEN 482 plakalı otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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