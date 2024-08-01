Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        M.C.D. (55) idaresindeki 06 ACM 234 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında, D.M'nin (36) kullandığı 03 AEN 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, sürücüler ile 03 AEN 482 plakalı otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde

        Benzer Haberler

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Ziraat Odası Başkanlığı'nda to...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Ziraat Odası Başkanlığı'nda to...
        Afyonkarahisar'da adresinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da adresinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da biyogaz tesisinde gazdan etkilendiklerinden şüphelenilen...
        Afyonkarahisar'da biyogaz tesisinde gazdan etkilendiklerinden şüphelenilen...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi...
        Afyonkarahisar'da kenevir eken 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kenevir eken 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı