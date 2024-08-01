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        Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" yapıldı

        Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:53
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        Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi'ndeki 3 gün süren çalıştayda, Türkiye'deki gençlerin gözünden afet politikaları değerlendirildi.

        Çalıştaya, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Tosun, AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Keskin ve sendika yetkilileri katıldı.

        Konuşmaların ardından çalıştaydaki katılımcılara sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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