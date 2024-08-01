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        Afyonkarahisar'da biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:52
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        Afyonkarahisar'da biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

        Biyogaz tesisindeki atık depolama alanında çalışırken rahatsızlanarak tedavi altına alınan işçilerden Hamit Ulu (42), sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ulu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyüne getirildi.

        Cenaze, mezarlık önünde öğle vakti kılınan namazın ardından burada defnedildi.

        Küme Evler Mevkisi'ndeki bir biyogaz tesisinde çalışan ve aralarında Ulu'nun da yer aldığı 5 işçi, 30 Temmuz'da atık depolama alanında gazdan etkilenip rahatsızlanarak Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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