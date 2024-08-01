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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:42
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        M.A. (73) yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil, Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkisinde S.A. (37) idaresindeki 1-WRH-131 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı 45 SH 461 plakalı otomobil de tarlaya devrildi.

        Kazada sürücülerden M.A. hayatını kaybetti, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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