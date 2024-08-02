Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorkun köyünde devriye görevi yaparken Ö.G, A.G. ile A.O.A'nın kaçak kazı yaptığını fark etti.

        Jandarmanın devriye aracını fark eden şüpheliler, otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.

        Takip sırasında otomobilden atılan 2 dedektöre el konuldu.

        Bir süre sonra yakalanan otomobildeki 3 şüpheliye adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Paylaşımsız kaldılar
        Paylaşımsız kaldılar
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybet...
        Afyonkarahisar'da biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybet...
        Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" yapıldı
        Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" yapıldı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yara...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yara...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Ziraat Odası Başkanlığı'nda to...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Ziraat Odası Başkanlığı'nda to...