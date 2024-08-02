Afyonkarahisar'da lokantada müşterinin çantasını çalan şüpheli yakalandı

Yaşanan hırsızlık olayını alınan ifadeler ile kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu E.T'nin gerçekleştirdiğini ve otomobille kaçtığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşoluk beldesindeki bir lokantada mola veren B.Ç, içerisinde altın zincir, bileklik ve yüzüğünün bulunduğu çanta çalındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir lokantadaki başka bir müşterinin içerisinde ziynet eşyalarını çalıp otomobille kaçan şüpheli yalandı.

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