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        Afyonkarahisar'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:46
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        Afyonkarahisar'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre Y.Ç, (23) Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı S.T'yle (19) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, S.T'yi boğazından bıçakladıktan sonra park içerisindeki su kanalının içerisine atıp olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybeden S.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen S.T'nin babası ve annesi de olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

        Olayın arından çalışma başlatan polis, şüpheli Y.Ç'yi İscehisar ilçesinde yakaladı.

        Mahalledeki bir markette çalışan S.T'nin, Y.Ç. ile aralarındaki problemlerinden dolayı bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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