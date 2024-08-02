Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AFSÜ'de "Şifa Buluşmaları" programına katıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, üniversite hastanesinde "Şifa Buluşmaları" programında tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AFSÜ'de "Şifa Buluşmaları" programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, üniversite hastanesinde "Şifa Buluşmaları" programında tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gül Anneler Derneği iş birliğiyle hazırlanan "Şifa Buluşmaları" projesi kapsamında Yiğitbaşı, hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bölümünde uzun süreli olarak tedavi görev hastalar ve yakınlarıyla buluştu.

        Burada hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada, "İnsanların en büyük zenginliği sağlık. Bunun bilincindeyiz. Hekimlerimizin de bizler için gece ve gündüz çalıştıklarını biliyoruz. 'Şifa Buluşmaları' kapsamında hastanemizde 10 gün üzerinde tedavi gören hastalarımız ile refakatçilerimiz için özel bir program yapmak istedik. Bu sürede sizler, evlerinizden ve ailelerinizden ayrılıyorsunuz. Bugün bir araya gelerek sohbet etmek ve biraz da dertleşerek şifa olmak istedik."diye konuştu.

        Yiğitbaşı, Şifa Buluşmalarının ikinci programında hastalar ve yakınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Gül Anneler Derneği üyelerinin hazırladığı ev yemekleri hasta ve yakınlarına ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        19 yaşındaki Sultan'ın cansız bedeni kanalda bulundu, eski erkek arkadaşı g...
        19 yaşındaki Sultan'ın cansız bedeni kanalda bulundu, eski erkek arkadaşı g...
        Afyonkarahisar'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da lokantada müşterinin çantasını çalan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da lokantada müşterinin çantasını çalan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı