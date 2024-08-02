Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AFSÜ'de "Şifa Buluşmaları" programına katıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, üniversite hastanesinde "Şifa Buluşmaları" programında tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gül Anneler Derneği iş birliğiyle hazırlanan "Şifa Buluşmaları" projesi kapsamında Yiğitbaşı, hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bölümünde uzun süreli olarak tedavi görev hastalar ve yakınlarıyla buluştu.

Burada hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada, "İnsanların en büyük zenginliği sağlık. Bunun bilincindeyiz. Hekimlerimizin de bizler için gece ve gündüz çalıştıklarını biliyoruz. 'Şifa Buluşmaları' kapsamında hastanemizde 10 gün üzerinde tedavi gören hastalarımız ile refakatçilerimiz için özel bir program yapmak istedik. Bu sürede sizler, evlerinizden ve ailelerinizden ayrılıyorsunuz. Bugün bir araya gelerek sohbet etmek ve biraz da dertleşerek şifa olmak istedik."diye konuştu.

Yiğitbaşı, Şifa Buluşmalarının ikinci programında hastalar ve yakınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.