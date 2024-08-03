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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobillerinde 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:02
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobillerinde 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerinde durdurduğu bir otomobilin bagajında 10 adet tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araçtaki Ö.K. ile T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Ö.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.K ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Sinanpaşa'da silah ticareti yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Serban beldesinde yaşayan S.Ç'nin sosyal medya üzerinden tabanca ve av tüfeği satışı yapmaya çalıştığını belirledi.

        Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 8 tüfek, 5 tabanca, silah parçaları ve fişekler ele geçirdi.

        Şüpheli S.Ç, hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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