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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:54
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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        G.Y. (35) idaresindeki 06 BDN 189 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Yüreğil köyü yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki M.S.Y. (62 ve N.Y. (56) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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