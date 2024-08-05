Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
G.Y. (35) idaresindeki 06 BDN 189 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Yüreğil köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.S.Y. (62 ve N.Y. (56) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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