Afyonkarahisar'da otomobilde 299 sikke ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 299 sikke bulundu.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 299 sikke bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Gazlıgöl beldesinde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 299 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü F.T.Ç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sikkeler Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.