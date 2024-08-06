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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:20
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Döğer beldesinde yaşayan A.S. ile E.S'nin evlerinin bahçesinde yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, "dedektör köpek" yardımıyla 45 kök kenevir, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler, A.S. ile E.S'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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