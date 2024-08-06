Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, "dedektör köpek" yardımıyla 45 kök kenevir, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve mermi ele geçirildi.

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