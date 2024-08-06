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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:41
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

        Ö.B.K, (21) idaresindeki 03 AFG 430 plakalı otomobil, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde refüj ve elektrik direğine çarptı.

        Kazada, otomobil sürücü ile otomobildeki E.Ö.S, (21) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Emirdağ ve Sandıklı ilçelerindeki meydana gelen trafik kazalarında ise yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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