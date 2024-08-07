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        Türkiye Onroad Şampiyonası'nın üçüncü etebı Afyonkarahisar'da yapıldı

        Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:57
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        Türkiye Onroad Şampiyonası'nın üçüncü etebı Afyonkarahisar'da yapıldı
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        Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

        TORC yarışlarının 10 yıldır organizatörlüğünü yapan Halit Körpe, AA muhabirine, genellikle İzmir, İstanbul, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden yarışçıların organizasyona katıldığını söyledi.

        Yarışlarda üç kategorinin bulunduğunu aktaran Körpe, "RC pistinde benzinli ve elektrikli araçlar yarışıyor. Burada yarışan arkadaşlarımız bu işi çok uzun zamandır yapıyor. Her yıl aramıza yeni arkadaşlarımız da katılıyor. TORC yarışları 5 ayaktan oluşuyor." diye konuştu.

        RC yarış tutkunu Evren Yıldırım da 15 yaşından beri hobi olarak yarışlarla ilgilendiğini dile getirdi.

        Yarışların sonunda dereceye girenlere plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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