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        Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde düğün masraflarının azaltılması için karar alındı

        Afyonkarahisar'daki bir beldede, düğün masraflarının azaltılması için ortak bildiri metni imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:52
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        Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde düğün masraflarının azaltılması için karar alındı
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        Afyonkarahisar'daki bir beldede, düğün masraflarının azaltılması için ortak bildiri metni imzalandı.

        Merkeze bağlı Susuz Belediye Başkanı İbrahim Işılak, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, 2 Ağustos'ta kurum binasında bir araya gelerek beldede yapılan düğünlerin masraflarını azaltmak için toplantı gerçekleştirdi.

        Belediyenin sosyal medya hesabından bir metinle paylaşılan toplantı kararlarında şunlar yer aldı:

        "Düğünlerde yeni evlenecek gençlerimizi borç içinde bırakmak yerine 4 bilezik, 2 yüzük, 1 küpe olarak alınması ve bu durumun dışına çıkılmaması. Nişanlarda gelen misafirlerden dolanarak sandıkla para toplamaya son verilmesi. Sokak düğünlerine son verilerek belde düğün salonunda düğünler gerçekleştirilmesi ve düğünlerin 3 gün yerine 1 gün yapılması halkımıza ekonomik katkı sağlayacaktır."

        Düğün yemeğinin sadece 1 gün olacak şekilde misafirlere ikram edileceği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medya aracılığıyla alınan eşyanın ve mahremiyetin göz önünde bulundurulması için görüntü paylaşımı yapılmaması. Düğünlerde alkollü içeceklerin verilmesi dinimiz açısından uygun olmadığı. Kola türü asitli içecekler yerine geleneklerimizde olduğu gibi şerbet türü içeceklerin ikramı, değerli belde halkımızın menfaatine olacaktır. Dış çekim ve benzeri fuzuli masrafların önüne geçilmesi. İhtiyaç dışı kılık kıyafetlerin alınmaması, balayı gibi sonradan oluşan masrafların kaldırılması, bunun yerine evlenen çiftlerin ekonomisine destek verilmelidir. Bu kararlara uyulmasını temenni ediyoruz."

        Metinde, düğünler de herhangi bir olumsuz duruma karşın silah atılmasının yasaklandığı ve jandarma ekiplerinin de takipte olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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