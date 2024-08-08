Afyonkarahisar'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu, 6 farklı suçtan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, merkeze bağlı Salar beldesinde yakalandı.
M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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