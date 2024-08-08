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        Afyonkarahisar'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:27
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        Afyonkarahisar'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu, 6 farklı suçtan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, merkeze bağlı Salar beldesinde yakalandı.

        M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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