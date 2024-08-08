Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi esnasında Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkisindeki arazide C.K, Ü.Ö, H.K. ile F. K'yi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

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