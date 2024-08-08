Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.A, (29) idaresindeki 09 SB 058 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, otomobildeki H.D. (45), M.N.K. (27), Y.S.D. (14) ile M.A. (1) yaralandı. Sürücü S.A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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