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        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:52
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        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.A, (29) idaresindeki 09 SB 058 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde refüje çarptı.

        Kazada, otomobildeki H.D. (45), M.N.K. (27), Y.S.D. (14) ile M.A. (1) yaralandı. Sürücü S.A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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