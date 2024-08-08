Afyonkarahisarlı doğaseverler Tokalı Kanyonu gezdi

Afyonkarahisar'da bir grup doğasever, Akdağ'daki Tokalı Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Kentteki dağcılık kulüplerine üye 53 kişi, Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Tokalı Kanyon parkurunda buluştu.

Doğaseverler, zorlu parkurların olduğu 14 kilometrelik Tokalı Kanyonu yürüyerek kat etti.

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (SANDOS) Başkanı Asım Yıldız, Akdağ Tokalı Kanyonun görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir yer olduğunu söyledi.

Kurtini mağarasının eşsiz güzelliğinin doğa tutkunlarını hayran bıraktığını aktaran Yıldız, "Zorlu parkurlar sonrası kanyonda bulunan serin sularda serinledik. Dağcılık ve Doğa sporları olarak birlikten kuvvet doğar diyerek bir sonraki yeni etkinliklerde buluşmayı hedefliyoruz." dedi.