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        Afyonkarahisar'da "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 02:13 Güncelleme: 09.08.2024 - 02:13
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        Afyonkarahisar'da "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı.

        Festival, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla ilçe merkezinden Millet Bahçesi'ne kadar kortej yürüyüşüyle başladı.

        Daha sonra Çengel ve Öztaş, burada açılan stantlara ziyarette bulundu, vatandaşlara helva ikram etti.

        Çengel, yaptığı konuşmada, festival kapsamında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sandıklı'nın bölgenin lokomotif yerlerinden birisi olduğunu belirten Çengel, şöyle konuştu:

        "Termaliyle, tarımsal faaliyetleriyle bölgede inci olmaya devam edecek aday ilçelerden bir tanesi. Bize düşen görev, yerel yönetimimizle birlikte bu değeri daha ileriye ve hak ettiği yere taşımak. Bu anlamda da belediyemize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Belediye Başkanı Adnan Öztaş da dünyanın en kaliteli termal sularından birinin çıktığı Sandıklı'yı hak ettiği yere taşımak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından Sandıklı Yarenleri halk oyunu gösterisi sundu, bazı sivil toplum kuruluşlarına, futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara ve antrenörlerine madalya ile plaket verildi.

        Festivalin ilk günü, Grup Gentlemen ve İnci Mercan konserleriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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