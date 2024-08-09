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        İscehisar Müftüsü Köprübaşı, görevine başladı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine atanan müftü Şeraffetin Köprübaşı, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:44
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        İscehisar Müftüsü Köprübaşı, görevine başladı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine atanan müftü Şeraffetin Köprübaşı, göreve başladı.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 2020'den itibaren Erzurum Hınıs ilçe müftülüğü yapan Köprübaşı'nın İscehisar'a atandığı anımsatıldı.

        Açıklamada, kente gelen Köprübaşı'nın görevine başladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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