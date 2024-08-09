Şuhut'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Ağzıkara köyünde İ.U'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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