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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:54
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin ilçeye bağlı Üçlerkayası köyünde olduğunu belirledi.

        Ekiplerce yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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