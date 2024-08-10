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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da traktör ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:39
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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da traktör ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Çayırbağ beldesi yakınlarında İ.Ö. idaresindeki römorkunda karpuz yüklü traktör, M.A.K, (51) yönetimindeki 06 FG 3715 plakalı otomobil ile H.K'nin (36) kullandığı 03 AGP 474 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü M.A.K, ve aracında bulunan M.Y.K. (57) ile römorktaki M.Ö, (24) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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