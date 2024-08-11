Şarkıcı Manuş Baba Afyonkarahisar'da konser verdi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.
Sandıklı Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin üçüncü günündeki konser etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.
En sevilen parçalarını seslendiren şarkıcı Manuş Baba'ya müzikseverler de eşlik etti.
Konser sonunda Manuş Baba'nın performansı Afyonkarahisarlı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilçe protokolünün katıldığı konserde, Manuş Baba'ya çiçek takdim edildi.
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