Şarkıcı Manuş Baba Afyonkarahisar'da konser verdi

En sevilen parçalarını seslendiren şarkıcı Manuş Baba'ya müzikseverler de eşlik etti.

Sandıklı Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin üçüncü günündeki konser etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

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