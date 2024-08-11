Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Şarkıcı Manuş Baba Afyonkarahisar'da konser verdi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Manuş Baba Afyonkarahisar'da konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

        Sandıklı Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin üçüncü günündeki konser etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

        En sevilen parçalarını seslendiren şarkıcı Manuş Baba'ya müzikseverler de eşlik etti.

        Konser sonunda Manuş Baba'nın performansı Afyonkarahisarlı müzikseverler tarafından alkışlandı.

        Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilçe protokolünün katıldığı konserde, Manuş Baba'ya çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Şuhut'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Şuhut'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        İscehisar Müftüsü Köprübaşı, görevine başladı
        İscehisar Müftüsü Köprübaşı, görevine başladı
        Afyonkarahisar'da "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı
        Afyonkarahisar'da "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı