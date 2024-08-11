Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi ağır yaralandı.
V.S. (41) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Kılıçkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki H.V.E. (70), A.C. (42), A.S. (7) ile E.S. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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