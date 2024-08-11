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        Afyonkarahisar'da konserde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da konserde "ayağa basma meselesi" nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:07
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        Afyonkarahisar'da konserde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da konserde "ayağa basma meselesi" nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre H.A. (19), Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında düzenlenen konser sırasında, "ayağa basma meselesi" nedeniyle O.S. ile tartıştı.

        O.S. ve arkadaşlarının üzerine yürümesi üzerine H.A, evinden bıçak alıp geldi. H.A, konser alanında tekrar bulduğu O.S'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan O.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.A'yı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kadınana Caddesi'nde yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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