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        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:46
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        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        R.K. (53) idaresindeki 07 VS 38 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar Kavşağı'nda N.A. yönetimindeki 03 AGB 205 plakalı tırın dorsenine çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Ö. (57), Ş.K. (39), Ü.E.K. (8) ile E.K. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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