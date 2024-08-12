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        Afyonkarahisar'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:13
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        Afyonkarahisar'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

        Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.

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