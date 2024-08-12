Afyonkarahisar'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.
Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.
Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.
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