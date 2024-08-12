Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
A.Ö. (59) idaresindeki 43 HS 382 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Isparta kara yolunun 22. kilometresinde M.K'nin (65) kullandığı 03 UZ 058 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan H.Y. (70), E.Ç. (70), M.Ç. (70), S.K. (64), A.Ö. (60), M.K. (14) ile E.İ. (7) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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