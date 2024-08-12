Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ile Bolvadin ilçelerinde S.A, M.S.E, H.Ş. E.Ü.Ç. ile E.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Sülümenli beldesinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
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