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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:15
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ile Bolvadin ilçelerinde S.A, M.S.E, H.Ş. E.Ü.Ç. ile E.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Sülümenli beldesinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

        Jandarma ekipleri, 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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