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        Şuhut'da samanlık yangını

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki samanlıkta çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:38
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        Şuhut'da samanlık yangını
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki samanlıkta çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

        İlçenin, Efe köyünde H.B'ye ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 150 saman balyası yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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