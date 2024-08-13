Afyonkarahisar'da düğünde havaya rastgele ateş eden 4 şüpheliye adli işlem
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düğünde silahlarla havaya ateş açan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düğünde silahlarla havaya ateş açan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada Karamık köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması görüntülerini inceledi.
Şüphelilerin S.D, M.D, A.Ö. ile M.T. olduğunu tespit ekipler, adreslerinde arama yaptı.
Aramalarda, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 fişek ile kaçak sigara ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.
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