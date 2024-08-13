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        Afyonkarahisar'da düğünde havaya rastgele ateş eden 4 şüpheliye adli işlem

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düğünde silahlarla havaya ateş açan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:36
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        Afyonkarahisar'da düğünde havaya rastgele ateş eden 4 şüpheliye adli işlem
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düğünde silahlarla havaya ateş açan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada Karamık köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması görüntülerini inceledi.

        Şüphelilerin S.D, M.D, A.Ö. ile M.T. olduğunu tespit ekipler, adreslerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 fişek ile kaçak sigara ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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