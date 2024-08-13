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        Afyonkarahisar'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:27
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        Afyonkarahisar'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

        İlçe Stadyumunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, ilçedeki kurslara katılan öğrenciler, şiirler okudu, ilahiler söyledi.

        İhsaniye İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan, programda yaptığı konuşmada, 1 Temmuz'da başlayan yaz Kur'an kurslarının bu hafta sonu sona ereceğini ve kurslara yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığını söyledi.

        Gazze'deki İsrail zulmüne karşı koyan Filistinliler için Allah'dan zafer ve özgürlük nasip etmesi duasında bulunan Aslan, "Bu dönemdeki kurslarımızda çok güzel etkinliklerimiz oldu. Faaliyetlerimizi de bugün buradaki programla taçlandırıyoruz. Rabbim bizleri her zaman İslam'ın hizmetkarı eylesin." dedi.

        Daha sonra yaz Kur'an kurslarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Akif Ersoy, Kayıhan Belediye Başkanı Mustafa Demiray, İl Genel Meclis üyesi Mevlüt Küçük, kurum müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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