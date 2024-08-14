Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı ile ESOB arasında protokol imzalandı

        Afyonkarahisar'da suça sürüklenen çocukların toplumla yeniden bütünleşmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı ile ESOB arasında protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da suça sürüklenen çocukların toplumla yeniden bütünleşmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile ESOB Başkanı Cengiz Üstün Adliye binasındaki programda, protokole imza attı.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, suça sürüklenen çocukların meslek edinebilmeleri ve toplumsal alanlara aktif olarak dahil olmaları amacıyla protokolün hayata geçirildiği belirtildi.

        Protokolle, eğitime devam etmediği tespit edilen suça sürüklenen çocukların öğrenimlerinin devamlılığı ile birlikte toplumla yeniden bütünleşmelerinin sağlanması amaçlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kurumlar arası iş birliğiyle hiçbir ticari amaç gütmeksizin çocukların tekrar suça yönelmelerini önlemek için yeteneklerine uygun meslek edinmeleri, istihdama katılmaları sağlanacaktır. Çocukların çalışma sürecinde yaşayabilecekleri olası problemlerin tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından vaka yönetimi yapılarak etkin destek hizmeti sunulacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır

        Benzer Haberler

        Yaban koyunları doğada beslenirken fotokapanla kaydedildi
        Yaban koyunları doğada beslenirken fotokapanla kaydedildi
        Sinanpaşa'da "kasten yaralama" şüphelisi yakalandı
        Sinanpaşa'da "kasten yaralama" şüphelisi yakalandı
        Düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi yakalandı
        Düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi
        Afyonkarahisar'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya rastgele ateş eden 4 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya rastgele ateş eden 4 şüpheliye adli işlem
        Şuhut'da samanlık yangını
        Şuhut'da samanlık yangını