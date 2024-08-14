Afyonkarahisar'da saman balyaları arasına saklanan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde saklandığı saman balyaları arasında yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde saklandığı saman balyaları arasında yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte hakkında arama kaydı bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, iki suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.C.A'nın yerini tespit etti.
Evinin bahçesindeki saman balyaları arasına oluşturduğu alanda yakalanan M.C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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