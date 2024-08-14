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        Afyonkarahisar'da saman balyaları arasına saklanan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde saklandığı saman balyaları arasında yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:04
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        Afyonkarahisar'da saman balyaları arasına saklanan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde saklandığı saman balyaları arasında yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte hakkında arama kaydı bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, iki suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.C.A'nın yerini tespit etti.

        Evinin bahçesindeki saman balyaları arasına oluşturduğu alanda yakalanan M.C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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