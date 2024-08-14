Afyonkarahisar'da asayiş

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve plakasız 8 motosiklet sürücüsüne 120 bin lira ceza kesti, 2 motosiklet sürücüsüne de adli işlem uyguladı.

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