Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve plakasız 8 motosiklet sürücüsüne 120 bin lira ceza kesti, 2 motosiklet sürücüsüne de adli işlem uyguladı.
Motosikletler yediemin otoparkına çekildi.
- Emirdağ'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Emirdağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkan köyünde Y.Ç'nin evinde 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 havalı tüfek, 2 tabanca, 7 şarjör, 63 kartuş, ve 106 kurusıkı mermisi ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ç, hakkında adli işlem uygulandı.
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