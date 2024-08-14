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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:40
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve plakasız 8 motosiklet sürücüsüne 120 bin lira ceza kesti, 2 motosiklet sürücüsüne de adli işlem uyguladı.

        Motosikletler yediemin otoparkına çekildi.

        - Emirdağ'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

        Emirdağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkan köyünde Y.Ç'nin evinde 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 havalı tüfek, 2 tabanca, 7 şarjör, 63 kartuş, ve 106 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

        Şüpheli Y.Ç, hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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