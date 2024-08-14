Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente araması bulunanların yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ş'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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