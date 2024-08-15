Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin hasadına başlandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ekimi yapılan amarant bitkilerinde yaprak hasadı başladı.

İlçede deneme ekimi 5 yıl önce iş insanı Cengiz Aşkın tarafından yapılan amarant bitkisi, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılıyor.

Bölgedeki arazilerde ekilişi yaygınlaşan amarantın hasadı, yaprak ve tohum olarak yapılıyor.

Aşkın, AA muhabirine, kendisinin ilçede 2020'de başlattığı amarant bitkisi ekiliş alanının yaygınlaştığını söyledi.

Bir kozmetik firmasıyla 5 yıl boyunca amarant bitkisinin Afyonkarahisar'da ekilişi, hasadı ve işlenmesi noktasında iş birliği yaptıklarını aktaran Aşkın, "Afyonkarahisar dışında da amarant ekilişi yapılmaya başladı. Bu yıl tohum desteği verdiğimiz Konya ve Kayseri'de ekimi yapıldı. Oralarda da başarılı sonuçlar aldık. Amacımız amarant bitkisini ülke genelinde yaygınlaştırmak."dedi.