Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu.

        Derekarabağ köyü yakınlarında göldeki sazlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi.

        Bir süre sonra sönen yangında, yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turizme karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turizme karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Doktor cinayetinin ardında Hindistan sokaklarda
        Doktor cinayetinin ardında Hindistan sokaklarda
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin hasadına başlandı
        Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin hasadına başlandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da saman balyaları arasına saklanan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da saman balyaları arasına saklanan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı ile ESOB arasında protokol imzala...
        Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı ile ESOB arasında protokol imzala...