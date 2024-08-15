Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslerde dedektör köpekle yaptığı aramada, bir miktar esrar, yasa dışı ekimi yapılan haşhaş, kenevir bitkileri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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