Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkmenköy'de yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde dedektör köpekle yaptığı aramada, bir miktar esrar, yasa dışı ekimi yapılan haşhaş, kenevir bitkileri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.S, Z.A. ile A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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