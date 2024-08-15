Afyonkarahisar'da düğünlerde silahla havaya ateş açan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 14 cep telefonu ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ile düğünlerde çekilen videolarda inceleme yapan ekipler, 13 şüpheliyi tespit etti.

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